مقررة القومي للمرأة بالجيزة: نعيش العصر الماسي في عهد الرئيس السيسي

قالت ماجدة محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إن المرأة تعيش عصرها الماسي في الوقت الحالي وليس الذهبي فقط، إذ أن المرأة المصرية تعدت مرحلة الذهب بكثير، في ضوء القيادة السياسية الواعية المهتمة والمؤمنة بشكل كبير بدور المرأة المصرية في المجتمع، لافتة إلى أن المرأة المصرية لبت نداء مصر، وانتخبت الرئيس السيسي.

وأضافت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي كان نصير للمرأة في العديد من المواقف المختلفة، موضحا أن الرئيس السيسي وصف نفسه بأنه وزير المرأة، وأنه يتبنى قضايا وطموحات المرأة بنفسه، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير بالمرأة المصرية، موضحة أن المرأة المصرية حققت إنجازات عديدة في عهد الرئيس السيسي.



وتابعت، أن الدستور المصري 2014 أعلن المساواة بين المرأة والرجل، وأعطى المرأة حق التواجد في المجالس النيابية، وتواجدت المرأة في المجالس المختلفة، ومن ثم تم إقرار عام خاص للمرأة بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي عملت على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.



واستكملت، أن القضاء على العشوائيات وغيرها من المشاريع التي كانت تصب في صالح المرأة، إذ أن العشوائيات والقضاء عليها كان واحدة من المشاكل التي تواجهها المرأة، والتي تم العمل على حلها من أجل أن تعيش المرأة والأسرة المصرية في مكان آمن وفعال.

