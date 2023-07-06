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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير مروري يوضح عقوبة بطل فيديو قيادة موتوسيكل وأمامه فتاة "على رجله"

صدى البلد

كشف اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، عقوبة ميكانيكي الجيزة الذي أجلس فتاة أمامه في وضع مخل بالآداب أثناء قيادته موتوسيكل.

وقال اللواء أحمد هاشم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المتهم ارتكت عدة مخالفات من بينها فعل فاضح في الطريق العام والرعونة في القيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى سحب رخصة القيادة والمركبة من شهر إلى 3 أشهر ، بالإضافة إلى غرامة مالية حد أدني 300 جنيه إلى 1500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تابع الخبير المروري، هذه التصرفات تخالف جميع العادات والتقاليد والأعراف من أجل تصدر التريند، مما يدل على قلة الوعي والفراغ، وهذا الأمر مرفوض تمام، موضحا أن عقوبة الرعونة في القيادة الغرامة بين 500 جينه إلى 1000 جنيه.
 

الإعلامي محمد موسى الخبير المروري الحدث اليوم العادات والتقاليد برن رخصة القيادة

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