دعاء السنة الهجرية الجديدة .. مناسبة وشهر فيه تاسوعاء وعاشوراء

دعاء السنة الهجرية الجديدة، مناسبة عظيمة ينتظرها الجميع من العام للآخر، فهي بداية عام هجري جديد تكون أولى المناسبات فيه الاحتفال بتاسوعاء وعاشوراء، والسنة الهجرية نحتفل بها لأنها السنة التي هاجر فيها سيدنا الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، ولايوجد أفضل من أننا نستقبل عامنا الهجري الجديد بـ نفحة روحانية طيبة من العبادات والذكر والتسبيح والاستغفار ، وهناك كثير من الأدعية المستحب قرائتها في مناسبة السنة الهجرية الجديدة هذا اليوم الطيب المبارك نعرضها في السطور التالية.



دعاء السنة الهجرية الجديدة نقول فيها اللهم اجعل هذا العام أفضل من قبله، والعام القادم أفضل من عامنا هذا، ونسألك اللهم أن تقدر لنا الخير حيث شئت ثم ارضنا به يا أكرم الأكرمين



--اَللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنِيْ عَنْهُ فَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَلُمْتَ عَلَيَّ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِيْ. وَدَعَوْتَنِيْ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْهُ بَعْدَ جَرَاءَتِيْ عَلَى مَعْصِيَتِكَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْ لِيْ, وَمَا عَمِلْتُهُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنِيْ عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا كَرِيْمُ. يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ أَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنِّيْ وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ, وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ..



بسم الله توكلت على الله ، بسم الله اعتصمت بالله ، بسم الله انتصرت بالله

بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله

بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله

، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، بسم الله ظهر سر الله ، بسم الله جاء نصر الله بسم الله أتى أمر الله ، بسم الله برزت غارة الله ، بسم الله تمت كلمة الله ، بسم الله ركبت خيول الله بسم الله انتشرت جنود الله ، بسم الله جاءت رجال الله ، بسم الله لمعت آيات الله ، بسم الله نحن في أمان الله ، بسم الله علينا ستر الله بسم الله حولنا حصن الله بسم الله فوقنا حفظ الله ، بسم الله يحرسنا جند الله



بسم الله دخلنا في ساحة لا إله إلا الله بسم الله خرجنا إلى صحراء أمان محمد رسول الله ، بسم الله قل كل من عند الله بسم الله نحن الغالبون بإذن الله ، بسم الله معنا يد الله ، بسم الله وكفى بالله ، بسم الله والحمد لله ، بسم الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .



-اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي ، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



أدعية للعام الهجري الجديد

دعاء السنة الهجرية الجديدة لم تعد سوى ساعات قليلة ونستقبل عام هجري جديد وتبدأ أول أيام شهر المحرم، وهو اليوم الذي اعتمد فيه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية التقويم الهجري حيث كان ذلك في السنة السابعة عشر هجرياً 17هــ، وخير ما نستقبل به العام الهجري الجديد هو التضرع إلى الله عز وجل ، ولانصعب على أنفسنا ونضيق على أنفسنا لأنه لا يشترط لغة أو صيغة محددة للدعاء والتضرع إلى الله ، وعلى المسلم أن يرفع يديه ووجه إلي السماء ويطلب ما يشاء ويردد بقلبه وروحه بكل ما يجول في خاطره لربه ويكون على يقين أنه سيستجيب بإذن الله تعالى..



-اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه… اللهم يا رب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين



اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ, وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر ، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.بسم الله الرحمن الرحيم (انا فى كنف الله انا فى كنف رسول الله انا فى كنف ذات الذات الاحدية تحصنت بحصن الله وتامنت بامان الله من شر خلق الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم)



-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله صفوة المحبين والمحبوبين في محبة الرحمن ، ومختار المختارين الراجين فضل الله الحنان المنان ، ومضيئ الأفئدة والقلوب بأنوار الإيمان ، وزكاة خواص العُباد المُلهمين بالرحمة والاحسان ، وشافي الصدور بأسرار وبركات القرآن ، وخشية وخوف الخاشعين لجلال الله الواحد الرحمن ، وتوبة التائبين الفارين إلى الله الكبير المتعال ، وعِـزة عِـز المتعززين بالله العِزيز الغفار ، النبي الأمي منحة وهداية الله المنان ، ومبعث القبول والرضوان ، من خصه الله بالسنة والقرآن وبالحكمة والبيان ، وختمَ به النبوة والرسالة والأديان ، صلاةً وسلاماً وبركةً يملئون الزمان والمكان ، وهب لنا بهم وبجاه الحبيب صل الله وسلم وبارك عليه وعلى أله ولوالدينا ولجميع المسلمين والمؤمنين البر والاحسان ، والعفو والغفران ، والرزق الواسع ، والعلم النافع ، والعمل الرافع ، والسعادة والفرح في الدارين ، والرضى والقبول ، والنصر على الاعداء ، والشفاء من كل مرض وداء ، واجعلنا من عبادك الأولياء الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وارزقنا التقوى واليقين ، والتمكين والفتح المبين ، والحمدُ والشُكرُ لله رب العالمين .

وبسر أسرار الفاتحه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.



دعاء رأس السنة الهجرية مستجاب

دعاء رأس السنة الهجرية مستجاب ، هجرة الرسول تعتبر من أهم الأحداث التي لها أثر عظيم في التاريخ الإسلامي، ونقلت فكرة انتشار الإسلام من مواطن الضعف إلى القوة والكثرة في المدينة المنورة، ويحرص المسلمون على استقبال العام الهجري الجديد بالدعاء لرب العباد واثقين آملين أن الله عز وجل سيستجيب في الحصول على مرادهم وأحلامهم دنيوية كانت أو آخروية في هذه الأيام الطيبة



-اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى اللهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فأسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك



‏توجهنا إلى الله والتجأنا إلى الله وفوضنا امرنا الى الله ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك بأسمائك ‏التي إذا دعيت بها على مغاليق السماء للفتح انفتحت ونسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغاليق الأرض للفرج إنفرجت ونسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت أن تصرف عنا وعن العباد والبلاد شر هذا الوباء وأن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب‏وجميع المسلمين وأن تسكنهم جنات النعيم يا ارحم الراحمين.



- اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت والعون على ما أمضيت ونستغفرك من كل قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك

أسأل الله ان يرفع عنا وعنكم كل شكوى ويكشف عنا وعنكم كل بلوى ويتقبل منا ومنكم كل نجوى ويلبسنا واياكم لباس التقوى ويجعل الجنة لنا ولكم مأوى آمين يا رب العالمين

