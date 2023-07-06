رئيس الهيئة القومية للتأمينات يكشف تفاصيل إنهاء انتداب موظفين بسبب الذمة المالية والمؤهلات

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا توجد أزمة تخص المنتدبين للهيئة القومية للتأمين، لافتا إلى أن هناك 1400 منتدب تم إنهاء الانتداب لأسباب مختلفة.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرقام التي ترددت عن وجود 2000 منتدب مبالغ فيها، مشيرا إلى أنه يوجد 1400 منتدب وهناك بعض التضخيم في هذا الملف وهناك حالات تمت بناء على طلب المنتدبين.



وأشار إلى أن 1728 منتدبا أنهوا انتدابهم الفترات الماضية منهم 513 بناء على طلبهم، مشددا على أنه لا توجد أزمة بملف المنتدبين، وتم إنهاء انتداب 80 شخصا بسبب الذمة المالية.

طبيعة عمل الهيئة



وشدد عوض، على أن عمليات التقييم تتم وفقا للتقارير السنوية، لافتا إلى أنه يوجد مؤهلات لا تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة وهناك حالات أيضا لا ينطبق عليها شروط النقل.



كما أكد أن الهيئة لم ولن تتخل عن موظفيها ذوي الكفاءة والذمة المخلصين للهيئة، لافتا إلى وجود لجنة تقوم بفحص كافة الحالات الخاصة بالمنتدبين.

