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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا قويا خلال الأيام الماضية.

 

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مستشار وزير التموين يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب.. والوقت المناسب للشراء

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الذهب يبدأ رحلة هبوط.. تراجع سعر جرام عيار 21 اليوم الخميس 6-7-2023

وأضاف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سعر جرام الذهب عيار 21 سجل آخر اليوم 2160 جنيها".

وأشار: "الانخفاضات قوية، ورئيس مصلحة الجمارك فسر هذه الانخفاضات بدخول كمية كبيرة من الذهب من الجمارك"، موضحا: "مبادرة زيرو جمارك لها تأثير جيد جدا وساعدت على إعادة الاتزان في السوق".

وأوضح: "السعر الموجود في السوق حاليا قريب من السعر العالمي ولا يوجد فروقات كبيرة"، مضيفه: "عيار 21 كان قد وصل 2900 جنيه ولولا هذه المبادرة الرائعة لتعدت الأسعار 3000 جنيه بمنتهى السهولة".

واسترسل الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، : "الوقت الحالي مناسب للشراء لأن الأسعار الحالية تعتبر مقاربة للسعر العالمي، والذهب مكسب قيمة جيد".

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