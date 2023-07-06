عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 29.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 29.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.518 مليار ورقة منفذة على 209 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.754 مليار ورقة منفذة على 133 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 80.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.11%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

مصر وإيطاليا .. 3 أسباب وراء اتصال ميلوني بالرئيس السيسي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

ترشيحاتنا

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.. تفاصيل

الخطوط الجوية البريطانية تحتفل بمئوية رحلاتها إلى الهند بإطلاق مركز اتصال جديد

عمرو مصطفى: أعاني من فرط حركة ورحت لطبيب نفسي

تفاصيل اكتشاف أدوات ترجع إلى ما قبل التاريخ في بريطانيا

إيهاب عبدالرحمن يحقق ذهبية رمي الرمح بدورة الألعاب العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ