البورصة تخسر 29.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 29.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.518 مليار ورقة منفذة على 209 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.754 مليار ورقة منفذة على 133 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 80.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.11%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.