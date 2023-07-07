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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل تكريم منة شلبي في مهرجان دواير

صدى البلد

كرم مهرجان دواير الثقافي، في افتتاح دورته الأولى، مساء الخميس السادس من يوليو، النجمة منة شلبي، بحضور عدد كبير من المبدعين والمثقفين من مصر والعالم العربي.

وأوضح القائمون على المهرجان أن اختيار منة شلبي للتكريم، جاء لكونها واحدة من أكثر فنانات جيلها مساهمة في الأعمال السينمائية والتليفزيونية ذات الأصل الأدبي، وهي دؤوبة في البحث عن فرص لتحويل المزيد من الروايات إلى أعمال فنية، ومن ثم وصول الإبداع الأدبي إلى جمهور أوسع وأكثر انتشارًا.

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وعبرت الفنانة منة شلبي عن تكريمها من مهرجان دواير الثقافي، ووجودها وسط لفيف من الكُتَّاب والمبدعين المصريين والعرب، وقالت إنها محظوظة بتجسيد أعمال مهمة لروائيين ومبدعين مصريين، إذ جسدت شخصيات في الأعمال "حديث الصباح والمساء"، للأديب نجيب محفوظ، و"واحة الغروب" للأديب بهاء طاهر، و"تراب الماس" للأديب أحمد مراد، و"في كل أسبوع يوم جمعة" للأديب إبراهيم عبد المجيد.

وتسلمت الفنانة منة شلبي درع التكريم من الناشر خالد لطفي، ممثلًا عن مكتبة تنمية، ونهال شرقاوي، ممثلة عم مكتبة ديوان.

الأعمال السينمائية الإبداع الأدبي اعمال فنية الفنانة منة شلبي الصباح والمساء المبدعين المصريين

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