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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب الكرة النسائية يعلق على قرعة تصفيات أمم أفريقيا

صدى البلد

أكد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، أن هناك خطوات طموحة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.


وقال كمال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن هناك خطوة رائعة من خلال تكوين فرق مشاركة في دوري الكرة النسائية وآخرها الزمالك والمصري البورسعيدي وهو أمر رائع.


وأشار إلى أن الدوري المصري للكرة النسائية تطور بشكل رائع ومميز مؤكداً أن الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية بذلت مجهوداً لتطوير هذا الملف.


وأوضح أن منتخب جنوب السودان منافس قوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مؤكداً أن الفائز سيلعب ضد المتأهل من مواجهة السنغال وموزمبيق.


وأشار إلى أن المواجهة الأولى ستكون بالقاهرة في الفترة بين 18 إلى 26 يوليو الجاري.

اتحاد الكرة إدارة اتحاد الكرة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأمم الأفريقية الدكتورة دينا الرفاعي

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