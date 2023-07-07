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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر هجرس : مراتي متفهمة طبيعة عملي

تامر هجرس وزوجته
تامر هجرس وزوجته

قال الفنان تامر هجرس، إنه يحاول دائما تحسين نفسيته، وتطوير شخصيته ليصل إلى الوضع الأفضل والملائم له. 

وأكد تامر هجرس في تصريحات لمحطة نجوم إف أم، على محاولة التخلص من العصبية قائلا:" دايما أدعي أقول يا رب ساعدني أحسن في شخصيتي لما ألاقي حاجة تعصبني أو تضايقني أو أقول حاجة ليس لها لازمة، وأنا مش ملاك إطلاقا ولكن بحاول أتعلم من كل خطوة اتخذتها في حياتي أني أتحسن، ولازم يكون فيه تسامح في حياتنا رغم صعوبته ولكنه مهم جدا، وحتى الاعتذار يجب أن نتعلم إنه قوة وليس ضعفا". 

ووصف تامر هجرس نفسه بأنه شخص ديمقراطي في كل أمور حياته، موضحا:" مع بناتي الإقناع مهم لهم وتوضيح كل شيء في حياتهم".

وعن علاقته بزوجته، قال تامر هجرس:" مهم تكون العلاقة بين الرجل والست قائمة على الصداقة ويكون فيه صراحة بينهما، الرجل الشرقي لازم يحب زوجته ويفتخر بها ويعليها دائما ولكن الغيرة هي عدم ثقة في النفس أو الغير، فعمري ما أضعها في موقف هي تغير لأني واثق من نفسي والعلاقة بيننا، وزوجتي متفهمة طبيعة عملي وتواجدي في أي مكان والناس تأتي للتصوير معي".

وعن الشائعات التي تطارده دائما، قال تامر هجرس:"أنا بحب الإشاعات اللي بتطلع عليا بتبقى لذيذة ومسلية وهي ضريبة الشهرة".

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