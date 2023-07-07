هل كان متعمدا؟.. كواليس جديدة بشأن انفجار الغواصة تيتان

الغواصة تيتان

بعد انفجار الغواصة تيتان، اتخذت شركة “OceanGate” مالكة الغواصة تيتان التي انفجرت الشهر الماضي العديد من القرارات، من بينها القرار الأهم وهو تعليق أنشطتها بعد انفجار غواصتها تيتان، وعدم الإعلان عن رحلات سياحية جديدة. أول إجراء من الشركة مالكة الغواصة تيتان ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، علقت شركة “أوشن جيت” كل أنشطتها بالكامل عقب الحادث الذي أسفر عن وفاة جميع ركاب

ونشرت الشركة ملاحظة على موقعها الإلكتروني تفيد بتوقف جميع عمليات التنقيب والعمليات التجارية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن جولات سياحية جديدة في أرخبيل جزر الأزور البرتغالي وجزر الباهاما، على موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويجري التحقيق حاليًا في سبب انفجار الغواصة “تيتان” أثناء الغوص في حطام تيتانيك في 18 يونيو، والذي أودى بحياة جميع ركاب الغواصة. ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل الحادث ونتائج التحقيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

التحقيق في انفجار الغواصة تيتان

أعلنت السلطات الأمريكية بقيادة خفر السواحل عن تحقيق يهدف إلى منع حوادث مماثلة في المستقبل.

وصرح كبير المحققين “جيسون نيوبار” الشهر الماضي بأن التحقيق يجري بالتعاون مع السلطات الكندية والمملكة المتحدة وفرنسا على أعلى مستوى، وأنه قد يوصي بتهم مدنية أو جنائية.

وفي 28 يونيو، أعلن خفر السواحل عن انتشال حطام وبقايا بشرية من حطام تيتانيك وإعادتها إلى الأرض، في ختام مرحلة مبكرة من التحقيق. وأوضحت السلطات أن الحطام سينقل إلى ميناء أمريكي لإجراء مزيد من التحليلات.

انفجار الغواصة تيتان

كانت قد أعلنت الشركة عن وقوع حادث مأساوي في 18 يونيو الماضي، حيث انفجرت الغواصة أثناء الغوص في حطام تيتانيك، مما أدى إلى وفاة جميع ركابها الخمسة.

وكان على متن الغواصة ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate، ورجل الأعمال البريطاني الباكستاني شاهزادا داود وابنه سليمان، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، وبول هنري نارجوليت، غواص سابق في البحرية الفرنسية.

وأعلنت الشركة عن تعليق جميع أنشطتها بعد الحادث وتوقف "جميع عمليات التنقيب والعمليات التجارية". وتجري الآن التحقيقات لتحديد أسباب الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك أي إهمال في الصيانة أو الإجراءات الأمنية.

وشعر العالم بالحزن لفقدان هؤلاء الركاب المخضرمين والمغامرين الذين كانوا يسعون إلى استكشاف عمق البحار، وتجددت المخاوف بشأن سلامة الغواصات المستخدمة في البحوث والرحلات البحرية.