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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. قناة الحياة تذيع حفل "الأساتذة" للفنان مدحت صالح على الهواء مباشرة

بوستر الحفل
بوستر الحفل

تبث قناة الحياة علي الهواء مباشرة حفل الأساتذة، ومدحت صالح في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة ٧ يوليو، والذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والفنان الكبير مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وثمن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، التعاون القائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل حفل الفنان مدحت صالح المُذاع حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك في أولى فعاليات المشروع الفني «الأساتذة».

 

وأضاف خالد داغر: "تذاكر الحفل نفذت منذ 4 أيام وكنا نتمنى تلبية جميع طلبات التذاكر"، موضحا: "الحفلات ستتوالى ضمن مبادرة "الأساتذة والجميع يكون سعيد بالحفلات القادمة".

وأوضح أن مشروع الأساتذة يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، وهو مجال لا ينقطع ولا ينتهي، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد لألحان ممتدة لأوائل القرن العشرين، و«كلاسيكيات للموسيقى العربية»، لم تسمع من قبل.

الأساتذة مدحت صالح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأوبرا المصرية الأوبرا

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