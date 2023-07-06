التذاكر نفدت.. رئيس دار الأوبرا المصرية يكشف آخر الاستعدادات لمشروع الأساتذة غدا.. فيديو

كشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وثمن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، التعاون القائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل حفل الفنان مدحت صالح المُذاع غدًا حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك في أولى فعاليات المشروع الفني «الأساتذة».

وأكد أن هذا التعاون سيجعل الفن الراقي المُقدم على المسرح الكبير غدًا يصل إلى الملايين من المصريين، ومحبي الفن المصري حول العالم.

وأضاف: "تذاكر الحفل نفذت منذ 4 أيام وكنا نتمنى تلبية جميع طلبات التذاكر"، موضحا: "الحفلات ستتوالى ضمن مبادرة "الأساتذة والجميع يكون سعيد بالحفلات القادمة".

وأوضح أن مشروع الأساتذة يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، وهو مجال لا ينقطع ولا ينتهي، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد لألحان ممتدة لأوائل القرن العشرين، و«كلاسيكيات للموسيقى العربية»، لم تسمع من قبل.



وشدد على أن المجال مفتوح لكل الفنانين الراغبين بالاشتراك في مشروع «الأساتذة»، مؤكدًا أنه مشروع محل اهتمام لكل الفنانين المصريين والعرب.

وأشار الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية،: "المبادرة تتحمل عمل حفلات كل أسبوع وتتسع لفنانيين كتير جدا، لأن مصر لديها تاريخ فني عظيم وتراث غنائي عظيم".





