أخبار السيارات|سعر BMW X2 الجديدة بالسوق.. 5 موديلات رياضية جديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سعر BMW X2 الجديدة في السوق المصري
تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، وخاصة سيارات الفئة X الرياضية، ومن بين أشهر إصدارتها X2 الجديدة موديل 2023.
بأقل سعر في 2023.. شيفروليه لانوس بـ 120 ألف جنيه
تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 أمتداد لأحد أشهر السيارات في مصر دايو لانوس، ويوتلقب بسيارة الشعب نظراص لانتشارها الكبير وتكلفتها الإقتصادية وتوفر قطع غيارها بسهولة وبأسعار مناسبة.
لو أول مرة تشتري سيارة جديدة.. أهم النصائح للتعامل معها
تحتاج السيارات الجديدة لبعض الحذر في التعامل معها، فهي تعاني خلال الاستعمالات الأولى لها من احتكاك متزايد لأجزاء المحرك من الداخل على عكس السيارات المستعملة، وهناك امور قد يغفل عنها بعض المبتدئين، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.
كورولا وتيبو .. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر.. صور
يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئات سيارات السيدان والهاتشباك، حيث تقدم العديد من العلامات التجارية العالمية باقة من السيارات الجديدة لعام 2023.
بنتلي تحتفل بطرازات W12 في مهرجان جودو وود للسرعة
ستستخدم بنتلي مهرجان Goodwood of Speed لهذا العام للاحتفال بمحرك العلامة التجارية W12 قبل تقاعد المحرك، بالإضافة إلى ذلك سيعرض قسم Mullinerالعرض الأول لسلسلة Speed Six Continuation Series هناك كإحياء للفائز الكلاسيكي في لومان، وسيبدأ الحدث في 13 يوليو.