أخبار السيارات|سعر BMW X2 الجديدة بالسوق.. 5 موديلات رياضية جديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، وخاصة سيارات الفئة X الرياضية، ومن بين أشهر إصدارتها X2 الجديدة موديل 2023.

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 أمتداد لأحد أشهر السيارات في مصر دايو لانوس، ويوتلقب بسيارة الشعب نظراص لانتشارها الكبير وتكلفتها الإقتصادية وتوفر قطع غيارها بسهولة وبأسعار مناسبة.

تحتاج السيارات الجديدة لبعض الحذر في التعامل معها، فهي تعاني خلال الاستعمالات الأولى لها من احتكاك متزايد لأجزاء المحرك من الداخل على عكس السيارات المستعملة، وهناك امور قد يغفل عنها بعض المبتدئين، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئات سيارات السيدان والهاتشباك، حيث تقدم العديد من العلامات التجارية العالمية باقة من السيارات الجديدة لعام 2023.

ستستخدم بنتلي مهرجان Goodwood of Speed لهذا العام للاحتفال بمحرك العلامة التجارية W12 قبل تقاعد المحرك، بالإضافة إلى ذلك سيعرض قسم Mullinerالعرض الأول لسلسلة Speed Six Continuation Series هناك كإحياء للفائز الكلاسيكي في لومان، وسيبدأ الحدث في 13 يوليو.