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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

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تألقت ياسمين صبري في دبي بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة جمعت بين اللون البينك و الأبيض وحملت توقيع  دار أزياء العالمية Dolce & Gabbana، وقد بلغ سعر التصميم  1750 جنيه سترليني، أي ما يعادل 70ألف جنيه مصري، ونسقت معها بنطلون أبيض.

 

انتعلت ياسمين صبري حذاء أبيض مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفوشيا من  علامة Hermes، وبلغ سعرها  66 ألف و207 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و48 ألف جنيه مصري.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الميكاج التي ارتكزت على  الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

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