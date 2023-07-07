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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

1300 كيلو شاورما
1300 كيلو شاورما و كفتة فاسدة ....علامات تكشف اللحوم غير صال

تم  خلال الساعات الماضية ضبط 13 كيلو من اللحوم فاسدة “ كفتة وشاورما وحوواشي وبانيه وناجتس"، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك قبل بيعها للمواطنين.

 

قالت سيلفيا أندرسون ، إحدى خبراء سلامة الأغذية الرائدين في المملكة المتحدة ، لـ MailOnline إنه من السهل تحديد اللحوم الفاسدة في المنتجات الطازجة ولكنها أكثر صعوبة إذا تم طهيها جزئيًا ، على سبيل المثال في الوجبات الجاهزة.

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بشكل عام ، قالت أندرسون إن طريقة التحقق من تعفن اللحوم هي استخدام حواسك، عندما ينفد أي شيء يطلق عليه تلف الطعام، على سبيل المثال عندما تفتح الدجاج تصبح خضراء  اللحوم تصبح لزجة فتعتبر غير صالحة للأكل تماما، كما أنها سيكون عليها نقاط بيضاء ، وستصبح أكثر قتامة،  يمكنك معرفة مظهر ولون الطعام.

 

ومع ذلك ، قالت أندرسون إنه إذا تم بيع لحم  الفاسد في منتجات مطبوخة جزئيًا ، مثل الوجبات الجاهزة ، "فهذا أكثر خطورة لأن العميل لن يرى ذلك"،  لكن إذا اشتريت لحم  طازجًا ، يمكن لمعظم الأشخاص ذوي الفطرة السليمة معرفة ما إذا كانت هناك رائحة كريهة أو تغير اللون.

إذا كان جاهزًا للأكل ، فقد يكون مطبوخًا جزئيًا بالفعل، هذا يعني أنه تم طهيه وتبريده وسيشتري العميل ويعيد تسخينه،لن يعرفوا ذلك لأنهم لا يستطيعون شم رائحتها وأكلها ومن ثم يصابون بتسمم غذائي.

نصائح  للتأكد من سلامة اللحم قبل تناوله

الشم - ربما تكون أسرع طريقة لمعرفة ما إذا كان اللحم فاسد أم لا  هو التفكير في رائحته، سيكون للحم الفاسد رائحة نفاذة مميزة تجعل وجهك يتقشر.
الملمس - بالإضافة إلى الرائحة الكريهة ، يمكن أن تكون اللحوم الفاسدة لزجة بالأخص  عند لمسها.
اللون - ستخضع اللحوم الفاسدة أيضًا لتغيير طفيف في اللون، يجب أن تكون الدواجن في أي مكان من الأبيض المزرق إلى الأصفر، أما اللحم  النيء لونه وردي مائل للرمادي، يتميز اللحم المفروم بتنوع أكبر في اللون من الأحمر الفاتح إلى الأحمر  المائل إلى البني، ولكن إذا تحول لون أي من اللحوم إلى اللون الأخضر أو ​​البني المخضر ، فقد حان وقت التخلص منه فورا.

المصدر: dailymail

 

 

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