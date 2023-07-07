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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للشوكولاتة...ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

اليوم العالمي للشكولاتة
اليوم العالمي للشكولاتة

يحتفل العالم  7 يوليو من كل عام بـ اليوم العالمي للشكولاتة، تتعرض الشوكولاتة للكثير من المعلومات الخاطئة  بسبب محتواها العالي من الدهون والسكر، ارتبط استهلاك الشكولاتة  بحب الشباب والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي ومرض السكري.

 

ومع ذلك ، وفقًا لمراجعة مصدر موثوق للتأثيرات الصحية لـ الشوكولاتة التي نُشرت في المجلة الهولندية للطب ، فليس كل الأخبار سيئة.

 

يشير المؤلفون إلى اكتشاف أن الكاكاو، المكون الرئيسي في الشوكولاتة ، يحتوي على مركبات فينولية نشطة بيولوجيًا، لقد غيّر هذا آراء الأشخاص حول الشوكولاتة ، وحفز البحث حول كيفية تأثيرها على الشيخوخة ، وحالات مثل الإجهاد التأكسدي ، وتنظيم ضغط الدم ، وتصلب الشرايين.

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فوائد الشكولاتة

قد تحتوي مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة على مجموعة من الفوائد الصحية، كلما زاد محتوى الكاكاو ، كما هو الحال في الشوكولاتة الداكنة ، زادت الفوائد، قد تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على نسبة أقل من الدهون والسكر ، ولكن من المهم التحقق من الملصق.

 

قد يكون لتناول الشوكولاتة الفوائد التالية:

خفض مستويات الكوليسترول
منع التدهور المعرفي
تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
من المهم ملاحظة أن الفوائد الصحية المحتملة المذكورة أدناه جاءت من دراسات فردية، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يحسن صحة الناس حقًا، بالإضافة إلى ذلك ، لا تحتوي ألواح الشوكولاتة على الكاكاو فقط. يجب مراعاة فوائد ومخاطر أي مكونات أخرى ، مثل السكر والدهون.

-الكولسترول
تشير إحدى الدراسات ، التي نُشرت في مجلة التغذية ، إلى أن استهلاك الشوكولاتة قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) ، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الضار".

شرع الباحثون في التحقيق فيما إذا كانت ألواح الشوكولاتة التي تحتوي على الستيرولات النباتية (PS) وفلافانول الكاكاو (CF) لها أي تأثير على مستويات الكوليسترول.

وخلص الباحثون إلى أن: "الاستهلاك المنتظم لألواح الشوكولاتة التي تحتوي على PS و CF ، كجزء من نظام غذائي قليل الدسم ، قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول وتحسين ضغط الدم."

-الوظيفة المعرفية
اقترح العلماء في كلية الطب بجامعة هارفارد أن شرب كوبين من الشوكولاتة الساخنة يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل تدهور الذاكرة لدى كبار السن، وجد الباحثون أن الشوكولاتة الساخنة ساعدت في تحسين تدفق الدم إلى أجزاء الدماغ التي تحتاجها.

قال المؤلف الرئيسي فرزانه سوروند:

"نظرًا لأن مناطق مختلفة من الدماغ تحتاج إلى مزيد من الطاقة لإكمال مهامها ، فإنها تحتاج أيضًا إلى تدفق دم أكبر، قد تلعب هذه العلاقة ، التي تسمى اقتران الأوعية الدموية العصبية ، دورًا مهمًا في أمراض مثل مرض الزهايمر ".

أشارت نتائج تجربة معملية ، نُشرت في عام 2014 ، إلى أن مستخلص الكاكاو ، المسمى لافادو ، قد يقلل أو يمنع تلف المسارات العصبية الموجودة في مرضى الزهايمر، يمكن أن يساعد هذا المستخلص في إبطاء الأعراض مثل التدهور المعرفي.

تشير دراسة أخرى ، نُشرت في عام 2016 في مجلة Appetite ، إلى أن تناول الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية.

-أمراض القلب
تشير الأبحاث المنشورة في The BMJ ، إلى أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث، بناءً على ملاحظاتهم ، خلص المؤلفون إلى أن المستويات الأعلى من استهلاك الشوكولاتة يمكن أن تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية، وهم يدعون إلى مزيد من الدراسات التجريبية لتأكيد ما إذا كان تناول الشوكولاتة مفيدًا.

-السكتة الدماغية
وجد العلماء الكنديون ، في دراسة شملت 44489 فردًا ، أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة من الشوكولاتة كانوا أقل عرضة بنسبة 22 في المائة للإصابة بسكتة دماغية من أولئك الذين لم يتناولوها. أيضا ، أولئك الذين تناولوا حوالي 2 أونصة من الشوكولاتة في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية بنسبة 46 في المائة.

تتبعت دراسة أخرى ، نُشرت في مجلة Heart في عام 2015 ، تأثير النظام الغذائي على صحة 25000 رجل وامرأة على المدى الطويل.

أشارت النتائج إلى أن تناول ما يصل إلى 100 جرام من الشوكولاتة يوميًا قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

-نمو الجنين وتطوره

تناول 30 جرامًا (حوالي أونصة واحدة) من الشوكولاتة يوميًا أثناء الحمل قد يفيد نمو الجنين وتطوره ، وفقًا لدراسة قدمت في اجتماع الحمل لعام 2016 لجمعية طب الأم والجنين في أتلانتا ، جورجيا.

-الأداء الرياضي
قد تساعد الشوكولاتة الرياضيين على قطع مسافة أكبر مع استخدام كمية أقل من الأكسجين.
تشير النتائج المنشورة في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إلى أن القليل من الشوكولاتة الداكنة قد يعزز توافر الأكسجين أثناء تدريب اللياقة البدنية.

وجد الباحثون الذين درسوا راكبي الدراجات الذين يجرون تجارب زمنية في المملكة المتحدة أنه "بعد تناول الشيكولاتة الداكنة ، استخدم الدراجون كمية أقل من الأكسجين عند ركوب الدراجات بوتيرة معتدلة ، كما قطعوا مسافة أكبر في تجربة زمنية مدتها دقيقتان."

ويرى العلماء أن نجاح الشوكولاتة الداكنة في هذه الحالة هو احتوائها على مركبات الفلافونول المعروفة باسم epicatechins ، والتي تعزز إطلاق أكسيد النيتريك في الجسم، يعتبر عصير الشمندر له تأثير مماثل.

المصدر: medicalnewstoday

الشوكولاتة اليوم العالمي للشكولاتة فوائد الشكولاتة خفض مستويات الكوليسترول تصلب الشرايين

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