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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخوفات عالمية من ازدحام المطارات وارتفاع تكلفة الرحلات الجوية.. تفاصيل

ازدحام المطارات
ازدحام المطارات

كشفت شركة سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، أن 32% من المسافرين يشعرون بالقلق بشأن احتمالية إلغاء رحلاتهم في ظل زيادة حركة المسافرين خلال فترة الصيف، وذلك بحسب استطلاع رأي أجرته الشركة مؤخراً في إطار تقريرها السنوي " رؤى سيتا لتكنولوجيا معلومات المسافرين" لعام 2023.

 

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي شمل أكثر من 6000 مسافر من 27 دولة، أعرب 2 من أصل 10 من المسافرين عن تخوفهم من ازدحام المطارات وارتفاع تكلفة الرحلات الجوية، وذلك نتيجة تجاربهم السابقة، وأشار 56% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع إلى تأخر أو إلغاء رحلاتهم الجوية، وأكد 48% من المسافرين طول وقت الانتظار في المطارات لاستكمال إجراءات السفر.

 

 

وعلى الرغم من تخوفات المسافرين بشأن ازدحام المطارات إلا أنه من المتوقع أن تشهد حركة السفر زيادة في عدد الرحلات أكثر من السابق، إذ يقدر معدل سفر الأفراد بنحو 4.7 رحلة للشخص خلال العام مقارنة بـ 4.2 رحلة في العام 2019، وذلك نتيجة ارتفاع أعداد المسافرين الذي يخططون السفر لأكثر من 10 مرات في العام 2023، لتصل نسبتهم إلى 10% من إجمالي المسافرين في العام 2023 مقارنة بـ 6% في العام 2019.

 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا: "أنه وفي ظل الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الصيف، يجب تكثيف الجهود لمعالجة التحديات الخاصة بطول مدة الانتظار في المطارات، وتأخير وإلغاء الرحلات، وذلك لضمان استمرارية حركة المسافرين بسلاسة في المطارات وتوفير تجارب سفر مريحة لهم، الأمر الذي سيسهم في تطوير القطاع وانتعاشه".

 

وأشار لافوريل إلى أن التحليلات والاستطلاعات السابقة التي أجرتها شركة سيتا تشير إلى أن مديري تكنولوجيا المعلومات في المطارات وشركات الطيران يؤكدون أهمية التحول الرقمي في خدمة القطاع والتغلب على التحديات التي تواجه المسافرين، وأنه ومنذ العام 2020 من المتوقع أن تحقق معدلات إنفاق القطاع على تكنولوجيا المعلومات نمواً مستمراً عاماً تلو الآخر وذلك بهدف دعم التحول الرقمي والأتمتة، إذ ارتفعت معدلات إنفاق شركات الطيران على تكنولوجيا المعلومات إلى نحو 37 مليار دولار أمريكي، والمطارات إلى نحو 6.8 مليار دولار أمريكي.

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