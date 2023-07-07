بالأخضر.. محمد رمضان يستمتع بالإجازة الصيفية

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من أجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر محمد رمضان عبر خاصية الاستوري، مرتدي قميص باللون الاخضر، وخلفه منظر طبيعي خلاب للبحر.

وأعلن المطرب السعودي محمد عبده عن رفضه التام للعمل مع الفنان محمد رمضان فى ديو غنائي، كما طلب رمضان فى أحد لقاءاته التليفزيونية.

وقال محمد عبده فى لقائه ببرنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي: لو اجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان.



وأضاف عبده، رمضان ممثل وأتابع أعماله التمثيلية لكن فى الغناء مفيش علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده.