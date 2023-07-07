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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 7-7-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تباينا علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر، اليوم الجمعة 7 يوليو  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة نحو  38800جنيه للطن.


استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 38200 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة نحو  37500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة نحو  37000 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الجمعة 36500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 37800 جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة نحو 37000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الجمعة  نحو 36800 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الجمعة نحو 37100 جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة  نحو 37000 جنيه للطن الواحد

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

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أسعار الريال السعودى في البنوك اليوم


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة:

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة، سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1755جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الجمعة نحو 1755جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المعلم  اليوم الجمعة نحو 1683 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الجمعة نحو 1680 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي  اليوم الجمعة نحو 1710جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الجمعة نحو  1690جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة نحو 1830جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الجمعة نحو 1680جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

الحديد أسعار الأسمنت اسعار الحديد أسعار طن الحديد اليوم الجمعة

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