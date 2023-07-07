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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبادرة جديدة لإنهاء الحرب.. الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن موسكو تتابع عن كثب نتائج محادثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن بوتين وأردوغان قد يتحدثان قريبا ولكن لا موعد محدد.

 

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو مهتمة بمعرفة ما سيتم مناقشته خلال محادثات اردوغان وزيلينسكي.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي".

وتابع: "لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ماذا ستتم مناقشته بين أردوغان وزيلينسكي. هذا مهم".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان قد يتحدثان قريبا ولكن لا موعد محدد.

وقد أفادت قناة "خبر" التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد يلتقي بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة المزيد من الخطوات لحل الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لما ذكرته القناة فإن الاجتماع لن يتم بالضرورة في تركيا، ولكن سيكون وجها لوجه.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "حريت" اليوم الجمعة، أن أردوغان سيأخذ مرة أخرى زمام المبادرة للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية خلال اجتماعه مع الرئس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

ومن المتوقع أن تشمل أجندة المحادثات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، كما سيكون تمديد اتفاق الحبوب، الذي ينتهي في 17 يوليو الجاري، قضية مهمة أخرى في المحادثات في اسطنبول.

وقد صرح الرئيس التركي في أكثر من مناسبة بأن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تجري في نفس الوقت حوارا مع روسيا وأوكرانيا، وتقدم مبادرات لحل القضايا الحساسة.
 

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