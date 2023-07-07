مذكرة تفاهم لتشغيل رحلات طيران مصرية من بوركينا فاسو إلى دول أفريقيا

مصر في قلب القارة..

وقعت سلطة الطيران المدني المصري، مذكرة تفاهم دولة بوركينا فاسو بشأن تسيير رحلات جوية مباشرة لشركتي مصر للطيران وإيركايروكذلك رحلات شحن جوي بين البلدين.

بموجب مذكرة التفاهم، الذي وقعها الطيار عمرو الشرقاوي رئيس السلطة مع نظيره بدولة بوركينا فاسو، بشأن تسيير الرحلات الجويه المباشرة، تكون بوركينا فاسو هى نقطة الانطلاق للوصول لنقاط أكثر بالقارة الإفريقية تماشيا مع استراتيجية وزارة الطيران نحو تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم الفنى مع جميع دول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها وزارة الطيران المدني على مدار يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 من شهر يوليو الجاري للوفد البوركيني، لمواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة للطيران المدنى، وقد بدأت الجولة بزيارة لشركة إيركايرو وكان في استقبالهم حسين شريف رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم عرض كافه الامكانات والانشطه والخدمات التي تقدمها الشركة فى مجال الطيران المدنى والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .

وكان وفد دولة بوركينا فاسو الذي يرأسه وزير النقل والمواصلات بجمهورية بوركينا فاسو أنوييرتول رولاند ، قد التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، برفقة وفد مرافق له، نظمت بعدها وزارة الطيران جولة ميدانية للوفد في قطاع الوزارة وشركاتها التابعة بأنشتطها المختلفة.

وأبدى وزير النقل والمواصلات البوركيني والوفد المرافق له سعادتهم بهذه الزيارة مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني ودوره المحوري بالقارة الإفريقية لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية تدريب مصر للطيران كونهم صرحًا تدريبيًا متميزًا بالقارة السمراء، متطلعا إلى مزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الإستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.



