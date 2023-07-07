بنادق آلية وخرطوش.. ضبط 16 سلاحا ناريا في حملة أمنية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة طما.

أسفرت جهودها عن ضبط (16) قطعة سلاح نارى بمضبوطات (4 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (14 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية) .

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (197) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .