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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لوالد مي كساب بعد دخوله المستشفى

مي كساب
مي كساب

تعيش الفنانة مي كساب حالة نفسية سيئة بعد دخول والدها المستشفى.


ولا يزال والد مي كساب في العناية المركزة حيث ان حالته الصحية غير مستقرة ويخضع لمتابعة شديدة من جانب الأطباء.

 


مي كساب:


طالبت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فسبوك بالدعاء إلى والدها .

وقالت مي كساب : أبويا في العناية المركزة يارب اشفيه وخليه لينا مالناش غيره.

وكانت قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية  الفنانة مى كساب  عن وفاة جدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك.

وكتبت مى كساب :" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت جدتى خالة والدتى الحاجة فوزية محمد عمر نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكانت قد أكدت الفنانة مي كساب، أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.

‎وقالت مي كساب، في تصريحات تليفزيونية: “عملت فيلم شمال يا دنيا عشان كنت محتاجة فلوس.. ولما قالولي مش هينزل في السينما كنت في قمة سعادتي".


وتابعت: "فيلم 8% بيحكي عن المهرجانات ودخلت العمل ده عشان أعرف عالم المهرجانات، وخرجت من الفيلم ده الناس كلها بتجري ورايا في السينمات وكانت شخصية أزعرينا قالبه الدنيا، ومش ندمانه على دوري في الفيلم مهما كانت عيوبه”.

 

 

يذكر أن نفت الفنانة مي كساب، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، ما تم تداوله حول رفضها المشاركة في مسلسل جعفر العمدة 2.

وأشادت مي كساب، بالمخرج محمد سامي، معربة عن ثقتها به وفي رؤيته الدرامية والإخراجية، مشيرة إلى أن فكرة الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة جاءت بناء على رغبة الجمهور.

مي كساب

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