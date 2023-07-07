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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليتين تدريبيتين للكوادر العاملة بوزارة الداخلية

دورة تدريبية
دورة تدريبية

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة فعاليتين تدريبيتين "الثالثة والرابعة" اللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، لعدد من ضباط الوزارة خلال يومى (4 ، 5 يوليو 2023م).

تضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها علي المستويين المحلى والدولى، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

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اكاديمية الشرطة البرنامج التدريبي الصليب الاحمر اللجنة الدولية للصليب الاحمر القانون الدولي الإنساني المنظمات الدولية النزاعات المسلحة

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