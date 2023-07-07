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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة موجعة لتجار المخدرات.. إحباط ترويج مليون قرص كبتاجون بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى توجيه ضربة أمنيه موجعة لتجار السموم .

أكدت تحريات قطاع الامن العام ضلوع تشكيل عصابى يضم   ( 3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) فـى الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24  كيلو جرام لمخدر الهيدرو  - مبالغ مالية). 

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بـحوالى (36 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك فى اطار  جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج بالمواد المخدرة والرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية للعناصر الإجرامية الضالعة فى الإتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشىء.

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