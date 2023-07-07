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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية السودان وتركيا يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 التقى وزير الخارجية السوداني المكلف، السفير علي الصادق علي، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيثُ استعرض الطرفان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا؛ فقد تبادلا  وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأذربيجانية باكو. 

فيما تناول الوزير تطورات الأحداث في السودان والجهود المبذولة للحد من تأثير القتال الدائر على المدنيين بالرغم من عدم التزام المتمردين بالهدن الإنسانية وانتهاكهم المستمر  للقانون الدولي الإنساني، معرباً في الوقت ذاته عن تقدير الحكومة السودانية للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا خلال الأزمة الراهنة. 

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