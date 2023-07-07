أخبار الفن.. وفاة فنانة عراقية شهيرة .. عمرو مصطفى يهاجم تامر عاشور

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:



خاص| المخرج محمد القاضي يكشف كواليس كليب حكايتنا كملت لـ هيثم شاكر

عبّر المخرج محمد القاضي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان هيثم شاكر، في فيديو كليب أغنية “حكايتنا كملت” والتي طرحها مؤخرًا على يوتيوب.

دي إن إيه.. ياسمين صبري تكشف سر رشاقتها

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن سر رشاقتها وظهورها بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة.

عمرو مصطفى يهاجم تامر عاشور.. سلسلة من الأزمات مع الملحن الشهير

لم يكف الفنان عمرو مصطفى، عن اختلاق المشكلات مع زملائه في الوسط الفني، وكان آخرهم الفنان تامر عاشور، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات عمرو مصطفى.

عمل متكامل.. أيمن بهجت قمر يشيد بمسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي

أشاد السيناريت والشاعر أيمن بهجت قمر لمسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، والذي تم عرضه برمضان الماضي.

عمرو دياب وأحمد حلمي الأبرز.. سباق ساخن بين النجوم على تطبيق ثريدز

تدافع نجوم الفن لإنشاء حسابات على تطبيق “ثريدز” أو “Threads” فور إطلاقه، حيث بلغ عدد الهاشاتجات الخاصة به أكثر من 5 ملايين هاشتاج، نستعرض من خلال التقرير التالي ابرز النجوم المتواجدين الان على التطبيق.



وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

توفيت في الكويت اليوم الفنانة العراقية الشهيرة أمل عباس عن عمر ناهز الـ63 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

