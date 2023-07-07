عمرو دياب وأحمد حلمي الأبرز.. سباق ساخن بين النجوم على تطبيق ثريدز

تدافع نجوم الفن لإنشاء حسابات على تطبيق “ثريدز” أو “Threads” فور إطلاقه، حيث بلغ عدد الهاشاتجات الخاصة به أكثر من 5 ملايين هاشتاج، نستعرض من خلال التقرير التالي ابرز النجوم المتواجدين الان على التطبيق.

محمد هنيدي

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة مثيرة للمتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ثريدز Threads للتدوينات المصغرة.

وكتب هنيدي: “الحاجة الغريبة اللي عرفهاني التطبيق ده ان نص كوكب الأرض بقوا انفلونسرز”.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول من العمل المقرّر طرحه خلال شهر أغسطس القادم.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

محمد علي رزق

كتب محمد علي رزق في اول منشور له على التطبيق :"يعني انا دلوقتي على تويتر بتاع مارك، طب تفتكروا اليون ماسك هيشلني من عنده ؟".

وأنشأ حساب كل من عمرو دياب، حماقي، أحمد حلمي، أنغام، بسنت شوقي، نانسي عجرم، أوس وس، أحمد حاتم عمر، تامر حبيب، سارة نخلة، راندا البيحري، رامي صبري، أشرف عبد الباقي، مي كساب، مسلم، أحمد فهمي، أمال ماهر، مي سليم، نسرين طافش، رانيا يوسف، رامي جمال، سيرين عبد النور، كارمن سليمان ومحمود الليثي، رزان مغربي، محمود العسيلي، لقاء الخميسي، هنا شيحة، هند صبري، بوسي، دوللي شاهين، أشرف زكي، عصام السقا، هاني شاكر،مايان السيد، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن تطبيق ثريدز يتيح التسجيل باستخدام تسجيل الدخول إلى إنستجرام الخاص بك، وستتمكن من متابعة جميع الحسابات التي تتابعها بالفعل على إنستجرام، كما يمكن مشاركات تصل إلى 500 حرف، بما في ذلك الصور، والصور المتحركة، ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، ويشبه التطبيق الجديد موقع تويتر، من حيث الأجزاء القصيرة للمحتوى، وإبداءات الإعجاب وإعادة النشر، ويمكن اقتباس موضوع مشابه لتغريدة الاقتباس.