نجمة البوب شاكيرا.. مشاهير ينضمون لتطبيق ثريدز قاتل تويتر

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن أول المشاهير المنضمين لتطبيق " ثريدز " الجديد، كان النجم ريتشارلسون نجم منتخب البرازيل والنجمة الأمريكية اليكس مورغان أول المشاهير المنضمين للتطبيق الجديد " ثريدز" لائحة المشاهير ضمت أيضا نجمة البوب الشهيرة شاكيرا.

تطبيق ثريدز الجديد المملوك لشركة ميتا

وعرض التقرير، أن الطاهي المعروف ب غوردون رامزي والممثل الأمريكي جاك بلاك من المشاهير المشتركين في تطبيق “ ثريدز”، كما انضمت شركات ومنصات لـ " ثريدز" مثل موسوعة "جينيس" وشبكة " نتفليكس".

لقب ب “ قاتل تويتر”

كان تطبيق ثريدز المملوك لشركة ميتا والملقلب بـ "قاتل تويتر" جذب أكثر من ٣٠ مليون مشترك في أول جلسة من إطلاقه.