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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هروبًا من حرارة الجو .. شواطئ مصيف بلطيم كاملة العدد| صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إقبالاً كبيراً من أهالي المحافظة والمحافظات المتعددة منها القاهرة والغربية والدقهلية والمنوفية، والبحيرة، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لقضاء الإجازة الصيفية، في ظل توفير كافة الخدمات والسلع ووسائل الترفيه والانتقال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وتوافد المترددون على شواطئ "النرجس، الأمل، الفيروز، السلام، الزهراء،" للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة كافة الألعاب الرياضية، وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال، بتصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك في ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروباً من حرارة الجو المرتفعة.

ومن جانبه، قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم توزيع فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحُسن معاملتهم.

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