رسالة عاجلة من أبومازن إلى الرئيس الجزائري

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ببالغ الشكر والتقدير للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. على قراره بمنح مساهمة مالية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ومخيم جنين.

وعبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق، على الدعم السياسي والاقتصادي. الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني. ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال بحسب ماذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

كان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قد قرر في وقت سابق منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في اعادة اعمار مدينة جنين الفلسطينية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن القرار جاء على إثر الاعتداء الهمجي الاجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، والذي خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل ولحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة.

وجددت الجزائر تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الاسرائلي، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، و على رأسها اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.