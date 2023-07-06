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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تبون يعلن تقديم 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

تبون و ابومازن
تبون و ابومازن

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارا بمنح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية.


ووفق صحيفة النهار الجزائرية؛ فإن ذلك يأتي على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية والذي خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل ولحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجئ آمنة. 

كما أعربت الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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