بمناسبة عيد الأضحى.. رسالة من الرئيس الجزائري تبون لـ رجال الجيش والأطباء

غرد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر حسابه الرسمي على تويتر بمناسبة عيد الأضحى : مبارك عيد الأضحى لكل أفراد سلاح الدرك الوطني و أسلاك الشرطة الحماية المدنية والجمارك
وذكر الرئيس تبون عبر تويتر قائلا : أتمنى لكم جميعًا التوفيق في مهامكم الوطنية النبيلة
وأضاف تبون: عيد مبارك سعيد لأشاوس الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني و لكل وحداته عبر النواحي
واستطرد الرئيس تبون: عيد مبارك على المرابطين على حدود وطننا الساهرين على حماه
وأتم الرئيس تبون تغريدته : تهانيّ بمناسبة عيد الأضحى لطبيبات وأطباء الجزائر وكل المنتسبين لقطاع الصحة دوام العافية إن شاء الله.