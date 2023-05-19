نيابة عن تبون.. شاهد| وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة

وصل رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، اليوم الجمعة، إلى جدة للمشاركة في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أصدرت بيانا جاء فيه أن "كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين (32) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم غدا 19 ماي بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وكان تبون قد تلقى الأسبوع الماضي رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في القمة العربية.

يذكر أن الجزائر احتضنت القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في نوفمبر 2022، بعد أن تأجلت لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.



وتشهد محافظة جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

