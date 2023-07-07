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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد يتعاقد على مسلسل شعبي لعرضه في رمضان 2024

عمرو سعد
عمرو سعد

تعاقد الفنان عمرو سعد، مع المنتج صادق الصباح، على تقديم مسلسل شعبي يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2024. 

وبدأ عمرو سعد، مع الشركة المنتجة التحضير لمسلسله الجديد الذي يتولى كتابته المؤلف هشام هلال. 

 

أعمال عمرو سعد 

من جهة أخرى، روج الفنان عمرو سعد لفيلم الغربان، الذي يعود به للسينما بعد غياب سنوات طويلة.

ونشر عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام وكتب:" الغربان أضخم فيلم.

وظهر عمرو سعد خلال كواليس الفيلم بـ شعر طويل ولحية، ويعتبر أول ظهور له في عمل فني بالشعر الطويل.

أحدث أعمال عمرو سعد 

وكان الفنان عمرو سعد، شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل الأجهر، مع الفنانة درة. 

جدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

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