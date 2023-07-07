تعتبر طريقة عمل البسبوسة اللوتس من أشهى الأطباق الحلوة التي تؤكل دائمًا في المناسبات، وتُحضّر بطرق عديدة ومختلفة، وهي وصفة سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البسبوسة اللوتس، وهي من الحلويات العربية الشهيرة، ويمكن تحضيرها في اقل من 35 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل البسبوسة اللوتس

جديدة وشهية.. طريقة عمل البسبوسة اللوتس

مقادير طريقة عمل بسبوسة اللوتس :

1 علبة كريمة

¼ كوب زيت نباتي

2 بيض

¼ كوب سكر

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كوب سميد

1 كوب بسكويت لوتس مطحون

1 ملعقة صغيرة زبدة

للتزيين :

1 كوب زبدة اللوتس مذابة

1 كوب بسكويت لوتس مطحون

طريقة عمل بسبوسة اللوتس :

_ نخفق في بولة كبيرة كل من : الكريمة، الزيت النباتي، البيض.

_ يضاف السكر، الفانيليا، البيكنج باودر.

_ يضاف جميع المكوّنات السابقة معًا.

_ يضاف السميد، بسكويت اللوتس المطحون ونخفق جميع المكوّنات مرّة أخرى.

_ نخفق صينية بالزبدة ثم نسكب فيها خليط البسبوسة، وندخلها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى تنّضج.

_ ونقوم بتزيين البسبوسة بكل من: زبدة اللوتس، بسكويت اللوتس المطحون.

_ ثم نقطع البسبوسة اللوتس ونقدّمها باردة.