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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. ترحيب حار بالنجم الفرنسي مبابي خلال زيارة مسقط رأسه في الكاميرون

صدى البلد

وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير الخميس، في رحلة تشمل أعمالًا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

وارتدى المئات من المشجعين قميص فريق باريس سان جرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عامًا.

وهتفت الجماهير باسم كيليان مبابي عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، بحسب ما روى مراسل وكالة فرانس برس.

وقدّمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضًا على شرفه. حيّا مبابي الحشود الذين أبقوهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيدًا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة.

سيبقى قائد منتخب فرنسا خلال زيارته التي تستمر عدة أيام في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.

من المقرر أن يزور الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

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