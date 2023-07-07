بكرى : تراشق في حزب الوفد لحسم المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

قال الإعلامى مصطفى بكرى، انه كل من صدر ضده حكم قضائى لا يستطيع الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو رد له اعتباره طبقا للقانون المصرى.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، ان اسماء متعددة تنتمى لقوى سياسية متعددة اعلنت نيتها للترشح فى رئاسة الجمهورية، منها عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وكذا الدكتور فؤاد بدراوى.

تراشق

وتابع قائلا:" يحدث تراشق داخل حزب الوفد حيث أن عبدالسند يمامة أكد أنه الهيئة العليا للحزب حسمت الامر بترشح يمامه، والبعض الآخر يقول إن الهيئة الوفدية هى التى ستحسم الامر بين يمامه وفؤاد بدراوى".

وأضاف بكرى، بعض الاسماء الاخرى بدأت تطرح منها احمد الفضالى عن تيار الاستقلال، وكذا النائب البرلمانى السابق احمد طنطاوى.

وأكد الاعلامى مصطفى بكرى، لم يستطع أحد حتى الآن حسم أمره فى الترشح.