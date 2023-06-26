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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فؤاد بدراوي يعلن رغبته في خوض انتخابات الرئاسة القادمة

فؤاد بدراوي، عضو
فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلن فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رغبته فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، مطالبا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال ١٥ يوما، ثم دعوة الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية .

وقال فؤاد بدراوي فى بيان صحفى له أن المادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد المصري تنص على أنه « إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري».

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الهيئة الوفدية لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد الاقتراع السري

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