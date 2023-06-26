فؤاد بدراوي يعلن رغبته في خوض انتخابات الرئاسة القادمة

أعلن فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رغبته فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، مطالبا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال ١٥ يوما، ثم دعوة الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية .

وقال فؤاد بدراوي فى بيان صحفى له أن المادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد المصري تنص على أنه « إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري».