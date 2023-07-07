بكري: رغم احترامي للجميع المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته بعد

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن العديد من الأسماء السياسية أعلنت نيتها للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه من بين الاسماء التى اعلنت ترشحها للانتخابات، عبد السند يمامة، الدكتور فؤاد بدراوى، النائب البرلمانى السابق احمد طنطاوى، وكذا احمد الفضالى عن تيار الاستقلال.

مرشح غاب

وأكد بكرى قائلا:" حتى الان يوجد مرشح غاب لم يعلن عن نفسه، هو المرشح الذى يحظى بجماهيرية ودعم شعبى كبير، لا اقلل من الاسماء التى ابدت رغبتها حتى الآن".

وأضاف بكرى قائلا:" أتوقع أن مرشح قوى سوف يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكمل المشهد الرئاسى الذى يليق بمصر".