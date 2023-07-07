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ديني

10 كلمات تفتح لك أبواب السماء في وداع ذي الحجة .. لا تغفلها

كلمات تفتح لك أبواب
كلمات تفتح لك أبواب السماء

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن كلمات تفتح لك أبواب السماء، خاصة في يوم الجمعة والأشهر الحرم كـ"رجب، ذي القعدة، ذي الحجة، ومحرم".

كلمات تفتح لك أبواب السماء

وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أرسل إلي بعض الأصدقاء يسأل عن هذا الحديث ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺼﻠﻲ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻡ: ( اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا، ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﻴﻼ)، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا؟»، ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻡ: ﺃﻧﺎ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: «ﻋﺠﺒﺖ ﻟﻬﺎ، ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﺴﻤﺎء»، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: «ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻬﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ.

وأشار مرزوق إلى أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وكل ما ورد في الصحيحين صحيح والحمد لله رب العالمين .

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كلمات تفتح لك أبواب السماء

وقد أوصى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بـ 3 أعمال يستحب فعلها في الأشهر الحرم، ويعرف بها الإنسان أنه على الطريق الصحيح في علاقته بربه، فبها يغير نفسه ويجدد حياته، موضحاً إنه في شهر الله الحرام وظائف وأعمال يستحب فعلها فيه، أولها ذكر الله، حيث قال – تعالى-: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ».

وأشار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى أن العلماء وجدوا في القرآن والسنة كلمات أسموها «الكلمات العشر الطيبات»، وهي: «سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله»، وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ «الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من الدنيا، مشيرًا: "بعد الرحيل تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى".

وتابع: «ثم أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله؛ وبها تتم العشرة»، مضيفا: أن ثانى الأمور التي يستحب فعلها في الشهر الحرام هو الدعاء والمناجاة، ناصحًا: "عش مع ربك وناجيه؛ فالدعاء هو العبادة".

كما أشار إلى أن الأمر الثالث الذي يستحب فعله في الشهر الحرام هو قراءة القرآن، مبينًا أن من لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان يسمع ويتدبر القرآن.

دعاء الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

1- اللهم إنا نسألك خيرات الدنيا وخيرات الدين ، خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية ، وخيرات الدين بالطاعة لك والتوكل عليك والرضا بقضائك والشكر على آلائك ونعمك ، إنك على كل شئ قدير.

2- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

3- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.

4- يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

5- اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

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