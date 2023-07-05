عاجل
حدث ليلًا| إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بقنا.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمة حفله في تونس.. وروسيا تتصدى لهجوم أوكراني قرب سوليدار بالهناجر|فاطمة محمد على تشدو بحب الوطن في الليلة الخامسة للاحتفال بثورة 30 يونيو الخارجية: رفع الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء تتويج لعمل مكثف لمدة عام|فيديو متزوجة عرفيًا|القبض على سيدة بالغردقة تروي قصة وفاة توأمها بالغاز وتكشف تفاصيل صادمة اتعلمها في 3 أيام| طير على سطح البحر.. متعة الكيت سيرف بدهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط ترديد الذكر في الركوع والسجود 3 مرات.. الإفتاء توضح

صدى البلد

وجه شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قال فيه "سبحت فى الركوع تسبيحة واحدة هل صلاتى باطلة، وما حكم الخطأ في الأذكار، وهل يشترط قول الذكر ثلاث مرات في الركوع أو السجود؟.

ورد الشيخ عبد الحميد، قائلا: "لا بل صلاتك صحيحة، والفرض أن تركع وتطمئن فى الركوع، ومادمت ركعت فصلاتك صحيحة".

وأضاف: "حتى ولو أخطأت في هذه الأذكار كأن قلت ذكر السجود في الركوع صلاتك صحيحة، ولا يجب عليك سجود السهو في ذلك عند الجمهور".

وفيما يخص التسبيح فهو سنة على مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة فهو واجب عندهم وأقله تسبيحة واحدة، فيستحب لك أن تسبح الله ثلاث مرات أو أكثر فى الركوع والسجود، وأقل السنة فيه تسبيحة واحدة، ولو سبحت الله مرة واحدة فصلاتك صحيحة باتفاق العلماء.

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول صاحبه: “ما حكم الركوع دون القدرة على قراءة سورة الفاتحة لسرعة الإمام؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان الإنسان يصلى بمفرده فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأنه ليس هناك عُذر لتركها لأنه يصلى منفردًا.


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب” إذا كان الإنسان يصلى في جماعة وكانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فيقرأ سورة الفاتحة خروجاً من خلاف الفقهاء.

 
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا ركع الإمام قبل أن ينتهى المأموم من قراءة سورة الفاتحة فعليه أنا يتابع الإمام ويركع معه.

 

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا لم يستطع المأموم أن يقرأ الفاتحة لسرعة الإمام ووجده يركع فركع معه فصلاته صحيحة، لأن جمهور الفقهاء يرون أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة”.


ونوّه أمين الفتوى إلى أن المذهب الشافعى قال بوجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم طالما قادر، واستدلوا بما جاء فى الحديث “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ 15 رسميا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

بصورة مختلفة|أول تعليق من ميدو عن أزمة مرتضى منصور ونجم الزمالك

بعد رحيله عن الأهلي.. أكرم توفيق يوجّه رسالة مثيرة لـ «برونو سافيو»

ترشيحاتنا

قسوة قلب| بايدن يرفض التعامل مع هذه الطفلة .. تفاصيل

من نام عن صلاة الفجر هل يصلي السنة؟.. 10 أسرار ينبغي معرفتها

واشنطن جلبت العار.. سفير روسيا يعلق على زيارة آزوف الأوكرانية إلى الكونجرس

مدرب كبير.. نجم الزمالك السابق يشيد بـ أوسوريو

هل يشترط ترديد الذكر في الركوع والسجود 3 مرات.. الإفتاء توضح

بعد انخفاضها في العيد.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

ارتدت فستان زفاف أبيض.. لماذا تزوج رئيس بلدية بالمكسيك من أنثى التمساح؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ