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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لـ رزان مغربي في العلمين بعد تعرضها لوعكة صحية

صدى البلد

شارك مدير أعمال رزان مغربي صورة له برفقة الأخيرة وعائلتها  عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أثناء قضائهما العطلة الصيفية في مدينة العلمين في أول ظهور بعد تعرضها لوعكة صحية في الساحل الشمالي نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات منذ قرابة 3 أيام.

رزان مغربي تكشف مرورها بأزمة صحية في الساحل الشمالي

بفستان أسود.. رزان مغربي في أحدث إطلالة لها


وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رزان مغربي في مسلسل الضاحك الباكي، الذي عرض في شهر أكتوبر 2022، والعمل من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

يتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

إحدى المستشفيات أزمة صحية اعمال رزان مغربى الساحل الشمالي الضاحك الباكي

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