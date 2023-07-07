أول ظهور لـ رزان مغربي في العلمين بعد تعرضها لوعكة صحية

شارك مدير أعمال رزان مغربي صورة له برفقة الأخيرة وعائلتها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أثناء قضائهما العطلة الصيفية في مدينة العلمين في أول ظهور بعد تعرضها لوعكة صحية في الساحل الشمالي نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات منذ قرابة 3 أيام.



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رزان مغربي في مسلسل الضاحك الباكي، الذي عرض في شهر أكتوبر 2022، والعمل من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

يتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.