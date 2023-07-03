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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رزان مغربي تكشف مرورها بأزمة صحية في الساحل الشمالي

رزان مغربي
رزان مغربي

كشفت الفنانة رزان مغربي عن تحسن حالتها الصحية بعد مرورها بأزمة لم تتحدث عن تفاصيلها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، ودخولها المستشفى. 

 

وأعادت رزان مغربي نشر ستوري عبر انستجرام، يطمئن فيها أصدقائها على صحتها، بعدما أكدت في تصريحات صحفية أن حالتها أصبحت أفضل، وشكرت كل من كان حريصا على الاطمئنان عليها. 

 

تعاقدت النجمة رزان مغربي  في يناينر الماضي، مع قناة "هي" حيث تعود إلي الشاشة من خلال برنامج مسابقات مختلف من نوعه، يشارك بيه الجمهور ويقدم جوائز ذهبية ونقدية ثمينة.

 

 رزان مغربي تعد الوجه الأشهر في الوطن العربي ضمن مجال برامج المنوعات والمسابقات علي مدار العقود الأخير.

 

من أشهر البرامج التي قدمتها رزان مغربي برنامج أغلب السقا  ، اللعيب ، لعبة الحياة وكثير من برامج المنوعات في مصر و الوطن العربي .

 

رزان مغربي إعلامية و مغنية و ممثلة لبنانية تتميز بقبول كبير لدى الجمهور ولديها ملايين المتابعين

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