رزان مغربي تتعاقد مع قناة هي لتقديم برنامج للمسابقات

تعاقدت النجمة رزان مغربي مع قناة "هي" حيث تعود إلي الشاشة من خلال برنامج مسابقات مختلف من نوعه، يشارك بيه الجمهور ويقدم جوائز ذهبية ونقدية ثمينة.

رزان مغربي تعد الوجه الأشهر في الوطن العربي ضمن مجال برامج المنوعات والمسابقات علي مدار العقود الأخير.

من أشهر البرامج التي قدمتها رزان مغربي برنامج أغلب السقا ، اللعيب ، لعبة الحياة وكثير من برامج المنوعات في مصر و الوطن العربي .

رزان مغربي إعلامية و مغنية و ممثلة لبنانية تتميز بقبول كبير لدى الجمهور ولديها ملايين المتابعين .

من المقرر أن يتم إطلاق قناة « هي » خلال الأيام القليلة القادمة كأول قناة متخصصة تهتم بالمرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها.



وشددت إدارة القناة على حرصها الشديد، لتقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة من كل الجوانب .