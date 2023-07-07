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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات مفاجأة..البيت الأبيض: إنضمام أوكرانيا إلي الناتو مستحيل

صدى البلد

أكدت مديرة شئون أوروبا بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أماندا سلوت، أن انضمام أوكرانيا لحلف "الناتو" أمر مستحيل دون قيامها بإصلاحات داخلية، تتأكد واشنطن من قدرة كييف على تنفيذها.

أشارت سلوت في تصريح، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أوكرانيا بحاجة إلى الإصلاحات من أجل تلبية المعايير المطلوبة قبل الانضمام إلى الناتو، ونحن نعمل مع أوكرانيا للتأكد من أنها تستطيع اجتياز هذا الجانب".

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أعلن أمين عام حلف الناتو السابق، أندرس فوغ راسموسن، قبل أيام، أن أوكرانيا تستطيع الحصول على عضوية مستعجلة في الحلف، على غرار السويد وفنلندا.

وأضاف في حديث لـ"Times" البريطانية  قائلا إن "من الواضح أن أوكرانيا تستوفي معايير عضوية حلف الناتو، ويمكن لها أن تسلك ذات المسار المختصر، الذي ستسلكه السويد وفنلندا العام المقبل".

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