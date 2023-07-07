بوتين: محاولات بعض الدول لخلق صعوبات على روسيا لن تفلح

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الدول التي تحاول خلق صعوبات أمام روسيا لم تنجح في هذا الأمر.



وقال بوتين تصريحاته خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "سنناقش اليوم التدابير التي يجب أن نتخذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول لروسيا. حتى الآن، لم ينجحوا في تحقيق الأهداف التي حددوها في اتجاه روسيا.. أنا متأكد من أنها لن تفلح"، مضيفا "يجب أن نكون على دراية بما يحدث".

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن موسكو تتابع عن كثب نتائج محادثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن بوتين وأردوغان قد يتحدثان قريبا ولكن لا موعد محدد.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو مهتمة بمعرفة ما سيتم مناقشته خلال محادثات اردوغان وزيلينسكي.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي".