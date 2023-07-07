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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: الحوار الوطني أصاب من راهنوا على تعثره بالصدمة.. فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بداية انطلاق جلسات الحوار الوطني كانت أكثر من مبشرة، وتم مناقشة قضايا كان يُعتقد أنها حساسة جدًا لكنها فُتحت بكل حرية وأريحية وتم التوصل إلى توافقات مبدئية.

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وتابع "حسين" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم التوافق في أكثر من قضية مثل العنف الأسري ومكافحة التمييز وغيرها من القضايا.

 

وأضاف أن الحوار بين أبناء الوطن الواحد قادر على أن يحقق نتائج طيبة، ووصوله إلى هذه المرحلة أصاب الكثير الذين راهنوا على تعثره بصدمة حقيقية، متابعا: "استمرار الحوار بنفس الوتيرة سينتج عنه توافقات نأمل أن تتحول إلى إجراءات".

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