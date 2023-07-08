5 سيارات صينية "زيرو" بسعر يبدأ من 420 ألف جنيه .. صور

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية بين فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام والكروس اوفر ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية "زيرو" بسعر يبدأ من 420 ألف جنيه.

5 سيارات صينية "زيرو"

1 - بي واي دي F3

نبدأ بالسيارة بي واي دي F3 موديل 2023 والتي يبلغ سعر الفئة الاولى منها نحو 420 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 480 ألف جنيه، وتقدم السيارة بنوعين من نواقل الحركة "مانيوال و أوتوماتيك"، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات صينية "زيرو"

2 - بيستون T33

تتراوح اسعار السيارة بيستون T33 موديل 2023 بين 845 ألف و 899 ألف جنيه، وتأتي هذه النسخة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع قوة قدرها 112 حصانا، و 155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، واستهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات صينية "زيرو"

3 - بي و اي دي l3

تقدم السيارة بي واي دي l3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 430 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT من 6 نقلات.

5 سيارات صينية "زيرو"

4 - دفسك 330S

تنتمي السيارة دفسك 330S إلى الفئة العائلية، وتقدم محليًا عبر 5 فئات من الجهيزات بسعر يبدأ من 480 ألف للفئة الاولى، و 510 الف للثانية، و 530 ألف للفئة الثالثة، بينما تقدر اسعار الفئة الرابعة بـ 550 الف جنيه، ويصل سعر الفئة الخامسة إلى 570 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1250 سي سي، و 1500 سي سي يمكنه ضخ بقوة 115 حصانا، مع ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات.

5 سيارات صينية "زيرو"

5 - بايك x3

تأتي السيارة بايك x3 بتصميم رياضي من فئة الكروس اوفر، وبسعر رسمي يبدأ من 669 الف جنيه للفئة الاولى، و 769 الف جنيه للفئة الثانية، بينما تقدم بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 116 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 4 نقلات "جر أمامي".