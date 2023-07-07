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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب مصر ببطولة العالم للسلاح في إيطاليا

منتخب مصر
منتخب مصر

يخوض المنتخب المصري منافسات بطولة العالم للسلاح في الثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بقائمة جاءت تفاصيلها كالتالي:
سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات:" ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

وتضم فائمة سلاح الشيش رجال كلا من:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، فينا ضمت قائمة السيدات:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

وضمت قائمة سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بينما تشارك "ندى حافظ" في منافسات السيدات.

ويقود المنتخب الوطني جهاز فني مكون من: 
فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة لسلاح الشيش، بينما يقود فريق سلاح سيف المبارزة سيد سامي وسامح مجدي، ويشرف على فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.


ويرأس البعثة عضوا مجلس اداراة الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني نائب أول رئيس مجلس الإدارة وميرفت حسنين، كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الأحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق وإسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.

بطولة العالم للسلاح المنتخب المصري

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